Мы реко­мен­ду­ем несколь­ко вра­чей и боль­ниц под забо­ле­ва­ние и бюд­жет инди­ви­ду­аль­но для каж­до­го паци­ен­та. Пред­ла­га­ем толь­ко те реше­ния, что выбра­ли бы для себя и сво­ей семьи

Что­бы было про­ще опре­де­лить­ся, рас­ска­зы­ва­ем о при­ме­ня­е­мых мето­дах лече­ния, дости­же­ни­ях вра­ча и кли­ни­ки, плю­сах и мину­сах раз­ных вари­ан­тов. Окон­ча­тель­ный выбор все­гда оста­ет­ся за паци­ен­том, наша зада­ча — предо­ста­вить пол­ную и досто­вер­ную инфор­ма­цию по лечению.

Мы орга­ни­зу­ем поезд­ку: запи­шем к вра­чу, на обсле­до­ва­ние или лече­ние, сде­ла­ем визу, забро­ни­ру­ем авиа­би­лет, транс­фер, пере­вод­чи­ка, и про­жи­ва­ние. Паци­ент с род­ствен­ни­ка­ми могут сосре­до­то­чить­ся на лече­нии и не тра­тить вре­мя на орга­ни­за­ци­он­ную рутину.

Когда паци­ент при­ле­та­ет на лече­ние, в аэро­пор­ту его встре­ча­ет коор­ди­на­тор кли­ни­ки или пере­вод­чик. Паци­ен­ту помо­га­ют дое­хать до кли­ни­ки, адап­ти­ро­вать­ся на месте и общать­ся с вра­ча­ми. Но мы не остав­ля­ем паци­ен­та, а посто­ян­но под­дер­жи­ва­ем связь по теле­фо­ну и в мессенджерах.

