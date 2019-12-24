Помогаем выбрать врача и больницу для лечения за границей: в Южной Корее, Израиле, Германии, Турции, Китае, Европе, России и Индии

Мы реко­мен­ду­ем несколь­ко вра­чей и боль­ниц под забо­ле­ва­ние и бюд­жет инди­ви­ду­аль­но для каж­до­го паци­ен­та. Пред­ла­га­ем толь­ко те реше­ния, что выбра­ли бы для себя и сво­ей семьи

Что­бы было про­ще опре­де­лить­ся, рас­ска­зы­ва­ем о при­ме­ня­е­мых мето­дах лече­ния, дости­же­ни­ях вра­ча и кли­ни­ки, плю­сах и мину­сах раз­ных вари­ан­тов. Окон­ча­тель­ный выбор все­гда оста­ет­ся за паци­ен­том, наша зада­ча — предо­ста­вить пол­ную и досто­вер­ную инфор­ма­цию по лечению.

Мы орга­ни­зу­ем поезд­ку: запи­шем к вра­чу, на обсле­до­ва­ние или лече­ние, сде­ла­ем визу, забро­ни­ру­ем авиа­би­лет, транс­фер, пере­вод­чи­ка, и про­жи­ва­ние. Паци­ент с род­ствен­ни­ка­ми могут сосре­до­то­чить­ся на лече­нии и не тра­тить вре­мя на орга­ни­за­ци­он­ную рутину.

Когда паци­ент при­ле­та­ет на лече­ние, в аэро­пор­ту его встре­ча­ет коор­ди­на­тор кли­ни­ки или пере­вод­чик. Паци­ен­ту помо­га­ют дое­хать до кли­ни­ки, адап­ти­ро­вать­ся на месте и общать­ся с вра­ча­ми. Но мы не остав­ля­ем паци­ен­та, а посто­ян­но под­дер­жи­ва­ем связь по теле­фо­ну и в мессенджерах.

Полу­чить консультацию

Врач по образованию, основатель Медмоста.«В Корее мне спасли жизнь, после этого я решил помогать людям лечится за границей.»

Док­тор Вла­ди­мир Тен
Осно­ва­тель Мед­мо­ста. «Мы — вра­чи, а не тура­ген­ты. Все реко­мен­да­ции по выбо­ру кли­ни­ки, вра­ча и мето­да лече­ния мы даём исклю­чи­тель­но в инте­ре­сах пациента.»

СМИ о Медмосте

СМИ о компании

Отзывы о лечении за границей

Видео­от­зы­вы и исто­рии лече­ния наших паци­ен­тов. Резуль­тат нашей рабо­ты — здо­ро­вые пациенты.

«Бла­го­да­ря опе­ра­ции в Корее, я сохра­нил преж­ний образ жиз­ни. Чест­но гово­ря, мысль об опе­ра­ции и выво­де сто­мы меня пуга­ла. По сути я бы уже нико­гда не жил, как преж­де. Бла­го­да­ря опе­ра­ции в Корее я сохра­нил преж­ний образ жиз­ни.» Рас­сказ пациента
Отзыв о лече­нии рака пище­во­да в Корее «Бук­валь­но за выход­ные мы уеха­ли на лече­ние. В кли­ни­ке нас сра­зу отпра­ви­ли на обсле­до­ва­ния и назна­чи­ли лече­ние.» Отзыв супру­ги пациента.
Отзыв Сер­гея Кру­пе­ни­ко­ва о лече­нии рака про­ста­ты: «В Кара­ган­де ска­за­ли что рак про­ста­ты неопе­ра­бе­лен. Про­шел курс радио­хи­рур­гии в Южной Корее, пол­но­стью выле­чен.» Пол­ный отзыв.
кишечная непроходимость у ребенка

Шести­лет­не­го маль­чи­ка око­ло трех лет мучи­ли боли в обла­сти живо­та. Мест­ные вра­чи раз­во­ди­ли рука­ми «пере­рас­тет» и выпи­сы­ва­ли но-шпу. Ока­за­лось, у ребен­ка — частич­ная непро­хо­ди­мость тон­кой киш­ки, но в Казах­стане опе­ра­цию делать отка­за­лись. Отец маль­чи­ка рас­ска­зы­ва­ет, как его сына выле­чи­ли в Южной Корее. Пуб­ли­ку­ем его исто­рию прак­ти­че­ски без изменений

Лечение головного мозга в корее владимир тер

«В тече­нии двух лет у меня боле­ла голо­ва, все писы­вал на шею, пока не слу­чил­ся эпи­леп­ти­че­ский при­па­док. В Казах­стане обна­ру­жи­ли геман­гио­му и пред­ло­жи­ли наблю­дать. На вся­кий слу­чай я поехал обсле­до­вать­ся в Корею. Как ока­за­лось, болезнь была не такой без­обид­ной. Мне уда­ли­ли опу­холь голов­но­го моз­га» Читать отзыв полностью

Обложка Истории двух пациенток вылечились от рака груди во время беременности, дети родились здоровыми

В Казах­стане вра­чи не бра­лись за лече­ние и наста­и­ва­ли на абор­те, пото­му что у вра­чей нет регла­мен­тов и про­то­ко­лов для лече­ния рака у бере­мен­ных. Они не согла­си­лись на аборт и поеха­ли лечить­ся в Южную Корею. После лече­ния дети роди­лись здо­ро­вы­ми, а обсле­до­ва­ние пока­за­ло, что рака нет. Читать отзыв полностью

Марат Толи­ба­ев: Отзыв о лече­нии рака пище­во­да в МЦ «Сам­сунг»

Опыт паци­ен­та: лече­ние в Южной Корее дирек­то­ра Медмост

Тар­гет­ная тера­пия при раке желуд­ка 3 ста­дии, исто­рия лече­ния в Корее

Все исто­рии пациентов

Страны и больницы где мы организуем лечение

Мы рабо­та­ем с боль­ни­ца­ми в раз­ных стра­нах: в Южной Корее, Гер­ма­нии, Гре­ции, Тур­ции, Индии, ОАЭ, Китае, Изра­и­ле, Фин­лян­дии, Испа­нии, Ита­лии, Поль­ши, Чехии, Швей­ца­рии, России.

Наша цель — най­ти для паци­ен­та опти­маль­ное лече­ние вне зави­си­мо­сти от стра­ны. Наша зада­ча — помочь чело­ве­ку, а не про­дать какую-то кон­крет­ную кли­ни­ку или направ­ле­ние. Кри­те­рии по кото­рым реко­мен­ду­ем кли­ни­ки.

Делимся информацией о лечении за границей

В бло­ге делим­ся сво­им опы­том орга­ни­за­ции лече­ния за гра­ни­цей, рас­ска­зы­ва­ем об осо­бен­но­стях лече­ния за гра­ни­цей, новых мето­дах лече­ния, нюан­сах выбо­ра стра­ны, кли­ни­ки и вра­ча. Мы хотим сде­лать лече­ние за гра­ни­цей откры­тым и про­зрач­ным для пациентов. 

Лечение рака в германии выбрать больницу и врача

Лече­ние рака в Гер­ма­нии выбрать боль­ни­цу и врача

Топ-5 лучших больниц Сеула

Пять луч­ших кли­ник Сеула

эффективность лечения рака за границей лимфома у детей, рак предстательной железы, острый лимфобластный лейкоз у детей, рак молочной железы, рак кожи, меланома, опухоли головного мозга у детей, рак шейки матки, рак тостого кишечника, рак прямой кишки, лимфойдные опухоли, миелойдные опухоли, рак яичника, рак желудка, рак голочного мозга у взрослых, рак пищевода, рак легкого, рак печени, рак поджелудочной железы,

Как выбрать стра­ну для лече­ния рака

статистика эффективности лечение рака желудка в мире

Лече­ние рака желуд­ка в Корее

Все ста­тьи блога

Медицинский справочник

Мы созда­ли этот раз­дел что­бы предо­став­лять нашим паци­ен­там досто­вер­ную инфор­ма­цию о мето­дах диа­гно­сти­ки и лече­ния, о болез­нях и симптомах.

Все ста­тьи спра­воч­ни­ка

Этапы организации лечения

Паци­ент, зака­зы­ва­ет кон­суль­та­цию — врач-коор­ди­на­тор свя­зы­ва­ет­ся с паци­ен­том и изу­ча­ет исто­рию болезни;
Предо­став­ля­ем вто­рое мне­ние зару­беж­ных вра­чей с пла­ном и сто­и­мо­стью лече­ния  паци­ент выби­ра­ет вари­ант лечения;
Орга­ни­зу­ем поезд­ку на лече­ние — паци­ент запи­сан на при­ем к вра­чу, обсле­до­ва­ние или лече­ние. Оформ­ле­ны виза или K‑ETA, куп­ле­ны биле­ты, забро­ни­ро­ва­но про­жи­ва­ние. В аэро­пор­ту встре­ча­ет води­тель, в кли­ни­ке помо­га­ет пере­вод­чик. Всё про­ду­ма­но зара­нее. Подроб­но об эта­пах орга­ни­за­ции лечения

Заказать консультацию

Для полу­че­ния кон­суль­та­ции и вто­ро­го мне­ния от вра­чей веду­щих кли­ник Кореи, Изра­и­ля, Тур­ции, Евро­пы и Рос­сии запол­ни­те фор­му. После отправ­ки мы свя­жем­ся с вами, и вра­чи веду­щих кли­ник в тече­ние 1–5 дней дадут свое заклю­че­ние по ваше­му диа­гно­зу. Что такое вто­рое мнение.




    Medmost
    Мы в соцсетях

    ©2017-2025 MEDMOST – организация лечения за границей

    ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
    ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
    Получить консультацию