Мы рекомендуем несколько врачей и больниц под заболевание и бюджет индивидуально для каждого пациента. Предлагаем только те решения, что выбрали бы для себя и своей семьи
Чтобы было проще определиться, рассказываем о применяемых методах лечения, достижениях врача и клиники, плюсах и минусах разных вариантов. Окончательный выбор всегда остается за пациентом, наша задача — предоставить полную и достоверную информацию по лечению.
Мы организуем поездку: запишем к врачу, на обследование или лечение, сделаем визу, забронируем авиабилет, трансфер, переводчика, и проживание. Пациент с родственниками могут сосредоточиться на лечении и не тратить время на организационную рутину.
Когда пациент прилетает на лечение, в аэропорту его встречает координатор клиники или переводчик. Пациенту помогают доехать до клиники, адаптироваться на месте и общаться с врачами. Но мы не оставляем пациента, а постоянно поддерживаем связь по телефону и в мессенджерах.
Доктор Владимир Тен
Основатель Медмоста. «Мы — врачи, а не турагенты. Все рекомендации по выбору клиники, врача и метода лечения мы даём исключительно в интересах пациента.»
Отзывы о лечении за границей
Видеоотзывы и истории лечения наших пациентов. Результат нашей работы — здоровые пациенты.
Шестилетнего мальчика около трех лет мучили боли в области живота. Местные врачи разводили руками «перерастет» и выписывали но-шпу. Оказалось, у ребенка — частичная непроходимость тонкой кишки, но в Казахстане операцию делать отказались. Отец мальчика рассказывает, как его сына вылечили в Южной Корее. Публикуем его историю практически без изменений
«В течении двух лет у меня болела голова, все писывал на шею, пока не случился эпилептический припадок. В Казахстане обнаружили гемангиому и предложили наблюдать. На всякий случай я поехал обследоваться в Корею. Как оказалось, болезнь была не такой безобидной. Мне удалили опухоль головного мозга» Читать отзыв полностью
В Казахстане врачи не брались за лечение и настаивали на аборте, потому что у врачей нет регламентов и протоколов для лечения рака у беременных. Они не согласились на аборт и поехали лечиться в Южную Корею. После лечения дети родились здоровыми, а обследование показало, что рака нет. Читать отзыв полностью
Марат Толибаев: Отзыв о лечении рака пищевода в МЦ «Самсунг»
Опыт пациента: лечение в Южной Корее директора Медмост
Таргетная терапия при раке желудка 3 стадии, история лечения в Корее
Страны и больницы где мы организуем лечение
Мы работаем с больницами в разных странах: в Южной Корее, Германии, Греции, Турции, Индии, ОАЭ, Китае, Израиле, Финляндии, Испании, Италии, Польши, Чехии, Швейцарии, России.
Наша цель — найти для пациента оптимальное лечение вне зависимости от страны. Наша задача — помочь человеку, а не продать какую-то конкретную клинику или направление. Критерии по которым рекомендуем клиники.
Делимся информацией о лечении за границей
В блоге делимся своим опытом организации лечения за границей, рассказываем об особенностях лечения за границей, новых методах лечения, нюансах выбора страны, клиники и врача. Мы хотим сделать лечение за границей открытым и прозрачным для пациентов.
Медицинский справочник
Мы создали этот раздел чтобы предоставлять нашим пациентам достоверную информацию о методах диагностики и лечения, о болезнях и симптомах.
